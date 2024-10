José de Abreu relembra morte trágica de filho aos 20 anos: 'Vida invertida'

José de Abreu, 78, recordou neste Dia das Crianças a morte trágica de seu primogênito, Rodrigo, em 1992.

O que aconteceu

O ator publicou uma foto do filho ainda criança e admitiu que sofre até hoje por essa perda. "Este foi minha primeira criança. Rodrigo. Morreu tragicamente aos 20 anos. Teria 54. Dor que não passa", escreveu ele, na legenda do post no Instagram.

Mesmo após tantos anos, Abreu ainda vai às lágrimas quando se perde entre lembranças de Rodrigo. "Volta e meia pego seus documentos, cartas, escritos e me tranco no banheiro para chorar. Faz 33 anos. Enterrar um filho é a vida invertida."

O artista acrescentou ao texto um trecho da música "Pedaço de Mim", de Chico Buarque. "Que a saudade é o revés de um parto / A saudade é arrumar o quarto / Do filho que já morreu."

Rodrigo Abreu morreu ao cair acidentalmente da janela do apartamento do pai, com quem vivia no Rio de Janeiro. O rapaz era fruto do relacionamento de José com a advogada Neuza Serroni.