Gizelly defende Zaac e reprova Luana após treta em A Fazenda: 'Brincadeira'

Gizelly Bicalho comentou a treta da madrugada com Camila Moura em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

A ex-BBB saiu em defesa de Zaac, com quem trocou beijos. Ela ainda reprovou a atitude de Luana Targinno, que gritou com os peões após ver a cena.

Gizelly: "A gente ficou na sala com todo mundo. Brincando, brincando, brincando, o pessoal falou uma hora 'por que vocês não dão um beijo'? Aí fui lá, tirei o aparelho e a gente deu um beijo na frente de todo mundo. Todo mundo gritando, pulando. Só que antes disso, eu puxei ele ontem à tarde e falei 'Zaac, me falaram que no dia do bolo eu estava te zoando e você falou 'nossa, Gizelly é muito oferecida'".

Camila: "O Zaac falou isso de você?".

Gizelly: "Ela [Suelen] me disse. Aí eu chamei ele: 'Zaac, você falou que eu sou oferecida? Você não sabe que isso é uma grande brincadeira?'. Aí ele falou: 'Eu nunca falei isso'. De tarde, ele chamou o Sidney: 'Sidney, eu falei alguma coisa?'. E ele: 'Não, inclusive ele pediu para a gente parar de zoar'. E o beijo foi de brincadeira. Eu estava consciente do que eu estava fazendo. A cerveja acabou muito rápido. Todo mundo riu. E eu falei: 'Eu não dei o melhor de mim nesse beijo'. Aí eu falei: 'Vamos ali, vou dar o meu melhor'. Acho que a Luana ouviu o barulho de beijo e falou: 'Você estava falando mal do Zaac, que ele te chamou de oferecida...'".

Camila: "Mas ela não achou que você tava bêbada, não?"

Gizelly: "Mas é assim que se faz, Camila? É nesse tom que se faz?"