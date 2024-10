Fernando debocha de Luana e Gizelly em A Fazenda: 'Amizades com chantagem'

Fernando Presto comentou a discussão de Gizelly Bicalho e Luana Targinno em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Fernando debochou da treta em conversa com Fernanda Campos. O peão criticou a atitude de Gizelly contra Luana.

Fernando: "Não tinha bebida o suficiente para aquela vergonha alheia. [imitando locução] Vamos para o momento fofoca do dia: falamos sobre amizades perigosas. Gizelly falou que revelará todos os segredos de Luana se ela não parasse. Um tipo de amizade super perigosa. Chantagens emocionais vão rolar. Quais são esses segredos? O que englobam? Será que são de A Fazenda ou exteriores? Acabaria com sua vida pessoal ou com seu jogo?".

Fernanda: "Você viu, né? Ah, você não estava lá. Ela falou que a Luana tinha falado que ouviu o Zaac falando que ela era atirada, uma coisa assim".

Fernando: "Verdade seja dita, né? Ela não é atirada, ela é a tirolesa".

Fernanda: "Depois a Luana falou que era tudo mentira dela".

Fernando: "Se a Luana continuar nessa amizade, ela vai ser trouxa. Depois do que ela falou ontem, dos segredos... Eu não ficaria nessa amizade nem a pau. Achei bem doido. A Gizelly é o tipo de pessoa que já vimos que não tem escrúpulos. [Ela agiu inescrupulosamente contra mim] Sem eu ter feito nada com ela, imagina com quem fez algo...".