Famosos lamentam morte de Ary Toledo: 'Você nos fez sorrir muito'

Neste sábado (12), o humorista Ary Toledo faleceu aos 87 anos, e diferentes celebridades lamentaram a perda do artista em suas redes sociais.

O apresentador e jornalista do SBT, Darlisson Dutra, comentou na publicação no perfil de Ary Toledo que anunciava a sua morte?. "Que notícia triste! Uma grande referência para mim. Gravamos recentemente o Programa do Ratinho e ele elogiou o meu humor e minhas piadas. Descanse em paz. Você nos fez sorrir muito."

Cintia Lima, apresentadora da Record, também se pronunciou sobre a morte do comediante: "Que triste, muito querido".