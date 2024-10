Ex de Hulk pede que não a informem sobre casamento do jogador com sobrinha

Iran Angelo, ex-esposa do jogador Hulk, fez um apelo nas redes sociais para que seus seguidores parem de informá-la do casamento do ex com sua sobrinha, Camila Angelo.

O que aconteceu

Em um stories publicado em seu perfil no Instagram na sexta-feira (11), Iran pediu para que seus seguidores parassem de enviar notícias sobre os preparativos do casamento do ex, Hulk, que joga atualmente no Atlético Mineiro, com Camila Ângelo. O atleta começou uma relação com Camila, sobrinha de Iran, três meses após anunciar o fim do casamento de 12 anos com a empresária.

Peço a todos que me seguem, que parem de me enviar qualquer matéria midiática sobre esse assunto que está e deve permanecer no passado. Esse rastro de dor deixado na vida dos meus filhos e de tantos outros envolvidos já preenche espaço demais. Como diz Augusto Cury, vamos abrir somente as janelas das boas memórias humanas, pois as que geram aflição, bloqueios e desamor só servem para nos adoecer.

Por fim, ela reconhece que os seguidores não fazem com a intenção de machucá-la, mas sim como forma de apoio: "Eu sei que a intenção é boa, que vocês querem nos acolher, mas não vamos mais mexer nisso, por favor. Obrigada, gente!"

Hulk é pai de Ian e Tiago, frutos de sua relação com Iran, e Alice e Zaya, de seu atual relacionamento com Camila. Segundo noticiado pelo Portal Leo Dias na última sexta-feira (11), o jogador e a médica planejam realizar uma cerimônia de casamento em dezembro deste ano, em uma praia na Paraíba.