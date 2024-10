Deborah Blando conta ter 'perdido emprego' por confundir produtor com urso

Deborah Blando, 55, recordou como começou na carreira artística, com apenas 2 anos de idade.

O que aconteceu

A cantora revelou ter participado de uma seletiva no Festival de San Remo, na Itália, e sido escolhida para gravar um disco com outras nove crianças. "Comecei a cantar como autodidata, desde que me conheço por gente. Na Itália, onde nasci, meus me viram cantar e me inscreveram na versão infantil do Festival de San Remo, voltada para crianças de 2 a 10 anos", relatou ela, em participação no programa Altas Horas (Globo). "Eles escolhiam dez crianças, dentre candidatos da Itália inteira, para gravar um disco. Eu tinha por volta de 2 anos e 8 meses, e fui escolhida."

No dia de gravar, porém, a pequena Deborah pôs a oportunidade a perder ao confundir o produtor musical com um urso! "Quando chegou o dia de gravar em San Remo, nos levaram para um estúdio que era escuro, todo feito de pedra. O cara era muito grande e barbudo, e eu pensei que ele fosse um urso. Uma criança iria pensar o quê?"

Por conta disso, ela acabou excluída do projeto e substituída por outra candidata mirim. "Uma outra menina gravou no meu lugar. Não consegui gravar porque pensei que o cara era um urso. Mas pelo menos estive entre as crianças que ganharam o festival."