Com filme sobre Toquinho, Festival de Cinema Italiano anuncia seleções 

Longas inéditos e uma retrospectiva sobre o humor do cinema. Essa é a proposta da 19ª edição do Festival de Cinema Italiano, que ocorre de 7 de novembro a 8 de dezembro. Os filmes selecionados poderão ser vistos em salas de cinema de diversas regiões do Brasil e também via streaming. Os locais ainda serão anunciados.

A seleção de filmes inéditos inclui o documentário "Toquinho: Encontros e um Violão", dirigido por Erica Bernardini e escolhido pela Embaixada da Itália para celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil. Resistindo ao tempo e passando de geração em geração, as canções ocupam um lugar importante no coração das crianças e adultos no Brasil e no mundo —diz a sinopse divulgada pelo festival.

Depoimentos de amigos e parceiros celebram, ainda, os 56 anos de carreira de Antonio Pecci, conhecido como "Toquinho".

Com raras imagens de arquivos de shows, entrevistas e vídeos na Itália, o documentário revive momentos marcantes da carreira do músico. As canções do artista transitam por diferentes décadas em meio a sua trajetória musical. Fazem parte do documentário, Pedro Bial, Ivan Lins, Ornella Vanoni, Roberto Rivellino e Jane Duboc.

Veja o trailer:

Homenagem

Cena do filme ?Eu, Capitão? Imagem: Divulgação

Esta edição será marcada, ainda, pela homenagem a Matteo Garrone. Seu filme mais recente, "Eu, Capitão", integra a programação de 2024. O filme já ganhou o Leão de Prata em Veneza e foi indicado ao Oscar 2024 e Globo de Ouro 2024 como Melhor Filme Estrangeiro.

A obra acompanha a jornada épica de dois adolescentes senegaleses, Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), que deixam Dakar e partem rumo à Europa. A viagem, no entanto, é repleta de obstáculos que mostram o que pode haver de pior no mundo ao desumanizar os dois rapazes.

Cartaz oficial celebra a mulher contemporânea

Poster do Festival de Cinema Italiano Imagem: Divulgação

O pôster desta edição celebra a força da mulher. Confira o que diz o manifesto: "...nem mãe, nem irmã, nem amante, nem esposa... simplesmente, Mulher! A Mulher de hoje, moderna, dona dos próprios ideais, do seu próprio corpo, do próprio futuro. Resiliente, forte, inteligente. É ela que escreve a própria história, sem pedir permissão".

Lista dos primeiros filmes inéditos selecionados: