'Que saudades': espectadores comemoram retorno de Chaves e Chapolin ao SBT

Chaves e Chapolin de volta à televisão brasileira (e de volta ao SBT, de onde nunca deveriam ter saído).

Não se surpreenda se as guerras cessarem, a poluição diminuir, a maldade humana deixar de prosperar.

Quem tem CH no coração não perde tempo com crueldades e vilania.