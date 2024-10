Flip: livro 'Cem Anos de Solidão' inspirou uma das séries mais ambiciosas

Os desafios da adaptação de "Cem Anos de Solidão", de Gabriel García Márquez, para a série da Netflix será tema de debate durante a 22ª Flip. O evento marca a estreia da plataforma de streaming na Festa Literária Internacional de Paraty (RJ).

Adaptação foi anunciada em 2019, mas apenas em abril foram divulgadas as primeiras imagens. Ano de estreia coincide com o décimo aniversário da morte do escritor colombiano, em sua residência no México.

O livro

Publicado originalmente em 1967, "Cem Anos de Solidão" é considerado uma obra-prima do autor colombiano e ganhador do Prêmio Nobel. O romance, que narra a saga multigeracional da família Buendía na cidade de Macondo, é um exemplo emblemático do "realismo mágico" latino-americano.

Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez Imagem: Divulgação/Amazon

A história tem início com a fundação da cidade por José Arcadio Buendía e sua prima Úrsula, que fogem de um passado marcado pelo incesto. Em Macondo, a família vivencia uma série de acontecimentos fantásticos, entrelaçados com a realidade política e social da Colômbia.

A repetição de nomes e a tendência ao isolamento marcam o destino dos Buendía. Enquanto José Arcadio se perde em pesquisas alquímicas, seus descendentes enfrentam a guerra, a solidão, o amor impossível e a busca por um sentido para as próprias vidas. A matriarca, por sua vez, luta para manter a família unida em meio ao caos e à decadência.

Resistência do autor

García Márquez sempre se mostrou resistente em permitir adaptações da obra para o cinema ou a televisão. Ele acreditava que não daria para traduzir o livro para o formato audiovisual. A produção, no entanto, conta com o aval da família do escritor. A produção estreia no dia 11 de dezembro de 2024.

Cem Anos de Solidão representa um dos projetos audiovisuais mais ambiciosos da história da América Latina, realizado pelos melhores artistas e técnicos da Colômbia e de outros países, totalmente filmado em espanhol e na Colômbia, e com o apoio da família de Gabriel García Márquez. Netflix

Os desafios da adaptação serão abordados durante a Flip. O evento acontece neste sábado (12), às 16h, na Casa da Cultura de Paraty. O debate contará com a participação das roteiristas Natalia Santa e Maria Camila Bruges e do vice-presidente de conteúdo da Netflix na América Latina, Francisco Ramos.

