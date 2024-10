Casal mexicano viaja por 9 horas e gasta R$ 10 mil para curtir Tomorrowland

Abraham Saldaña, 27, e Jania Arteta, 25, aproveitaram o Tomorrowland 2024 para visitar o Brasil pela primeira vez. A viagem, que também inclui passagem pelo Rio de Janeiro, custou 35 mil pesos mexicanos (R$ 10 mil) ao casal da Cidade do México.

'Apaixonados' pelo Brasil

Abraham e Jania fecharam pacote para curtir os três dias de Tomorrowland em Itu (interior de SP). Eles investiram 24 mil pesos mexicanos (R$ 6.900) na expectativa de acompanhar as apresentações de Alok, Anna e DJ Hardwell no festival.

As luzes, as cores, os DJs e a vibração estão tornando a experiência espetacular. Estamos apaixonados pelo Brasil. Abraham Saldana

O voo direto chegou à São Paulo nove horas após partir da Cidade do México. "Em muitos casos, pessoas demoram, em média, 12 horas dependendo de escalas ", comentou Abraham em papo para Splash.

O casal aproveita acampamento para viver experiência completa do Tomorrowland. A reportagem também conversou com os chilenos Giselle Valenzuela, 31, e Alonso Fuentes, 33, que também exaltaram a oportunidade de conhecer o Brasil graças ao festival.

O Tomorrowland 2024 termina neste domingo (13) no interior paulista. Antes do início do festival, organização divulgou que a expectativa de público era de mais de 200 mil pessoas nos três dias de apresentações.