BGS 2024: Brasil é prioridade para Nintendo e terá mais jogos em português

Muitas gerações de gamers brasileiros cresceram curtindo "Pokémon", "Super Mario Bros.", "The Legend of Zelda" e as várias outras franquias de peso da Nintendo, ao ponto de não ser exagero dizer que o Brasil ama a empresa japonesa. Esse amor, porém, nem sempre é correspondido.

A companhia ficou sem atuar no país entre 2015 e 2020, período em que os jogos e consoles só podiam ser encontrados por custosas importações. Além disso, diferente dos blockbusters de PlayStation e Xbox, os títulos da Nintendo não costumam ter localização para o português do Brasil —mas tudo isso está mudando.

O que diz a Nintendo

A empresa marca presença na 15ª edição da Brasil Game Show, que acontece na zona norte de São Paulo. Por lá, Bill van Zyll, gerente de marketing da corporação para a América Latina, falou a Splash sobre os esforços da Nintendo em corresponder o amor dos "nintendistas", como bem colocou o próprio, arriscando no português.

O papo não é em vão. Além de ter um dos maiores estandes da feira, localizado bem no coração do Expo Center Norte, a Nintendo acabou de lançar no país "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", o primeiro jogo da grandiosa franquia de RPG a ter tradução oficial para português brasileiro. Segundo van Zyll, os fãs ficaram gratos, mas já querem mais: "Os fãs brasileiros --os nintendistas-- são bem durões", disse, aos risos. "Quando fazemos algo assim, como trazer um "Zelda" traduzido, eles agradecem, mas logo perguntam: 'legal, mas o que mais?'. É difícil de agradar, mas eu valorizo isso, pois mostra o quão apaixonados são."



Mas não é só de paixão que negócios de sucesso são feitos. O executivo deixa claro que a empresa vê o país com os mesmos olhos que outros mercados importantes, como México e Estados Unidos, e que a crescente atuação da empresa no Brasil se dá pela excelente respostas a todas as iniciativas que fizeram, como localizar títulos ao idioma e lançamentos simultâneos com o resto do mundo.

É graças aos consumidores brasileiros. O mercado respondeu. Naturalmente, como é um mercado grande, é importante, mas vimos os resultados de todos os nossos esforços. Por sua vez, isso gera mais atividade [na região].

Por outro lado, van Zyll entende a impaciência do gamer, que quer mais títulos traduzidos e sonha com valores mais acessíveis para os jogos e consoles da empresa. "Sei que estamos demorando. Em 2022, tínhamos dois jogos traduzidos, e depois três, e agora temos cinco esse ano", reconhece. Acontece que o Nintendo Switch já está no fim da vida útil, com sucessor confirmado.

Ainda que os detalhes sejam escassos, o executivo reforça que a empresa está comprometida com a região, visando trazer a nova plataforma ao Brasil com o resto do mundo "quando chegar a hora". Até lá, a Nintendo pretende aumentar a presença no país, um jogo traduzido por vez: "Estamos pegando o jeito e melhorando nossa capacidade, mas isso leva tempo", afirma Bill van Zyll. "E os fãs vão continuar nos impulsionando."

Brasil Game Show 2024

A 15ª edição da maior feira de games do Brasil e da América Latina, a Brasil Game Show 2024 acontece em São Paulo, entre os dias 9 e 13 de outubro, no Expo Center Norte, na Vila Guilherme. Ainda há ingressos disponíveis para esta sexta (11) e domingo (13), com o sábado (12) esgotado.