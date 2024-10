Ary Toledo reclamou de fake news sobre sua morte: 'Não tem graça'

Ary Toledo morreu, neste sábado (12), aos 87 anos. O humorista já havia comentado sobre a morte em 2021, durante a pandemia de covid-19.

O que aconteceu

Em entrevista ao Extra, publicada em 2021, Ary comentou sobre notícias falsas relacionadas a sua morte. O humorista relembrou que isso acontecia há muito tempo. "Há uns 20 anos, chegaram a tocar minhas músicas na rádio sem parar, fazendo homenagem póstuma".

Ele reclamou dessa situação, que também se repetiu algumas vezes na internet. "O fake sempre existiu e não vai acabar nunca. Isso nano tem graça nenhuma. É ridículo". Na ocasião, o humorista também falou que "quem não tem medo da morte é mentiroso".

O velório de Ary acontecerá às 19h em São Caetano do Sul, São Paulo. "Com profundo pesar anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós. Sentiremos a sua falta Mestre", diz o texto sobre sua morte. O humorista será cremado.