Viúvo há 10 anos, Ary Toledo foi casado com Marly Marley por quase 50

Ary Toledo, que morreu neste sábado (12), aos 87 anos, foi casado por 46 anos com a diretora teatral Marly Marley (1938 - 2014).

Ary e Marly

Os dois se conheceram em 1967, quando Marly era vedete. "Eu só a conhecia de nome, de fotos. Ela era vedete de teatro e foi fazer uma participação no meu programa na TV Bandeirantes. Foi amor à primeira vista. Dei em cima dela até ela se casar comigo", disse em entrevista ao g1 em 2014.

O casamento aconteceu no ano seguinte. Silvio Santos foi padrinho da união do casal.

Ary e Marly ficaram juntos até 2014, ano de morte da diretora. Ela teve câncer de pâncreas e passou um mês internada. Os dois não tiveram filhos.

Ela foi o meu amor mais sincero, o único apaixonamento duradouro. A grande tristeza da minha vida foi perdê-la. Mas eu aceito essa determinação divina. Ary Toledo sobre Marly Marley em entrevista ao Extra em 2021

Em entrevista ao Extra em 2021, Ary falou da saudade da esposa. "Dificilmente, eu choro, mas acontece. Tem vezes que me dá uma saudade imensa da Marly. Outro dia, fiz uma poesia pra ela."

Morte de Ary Toledo

Ary Toledo morreu em decorrência de uma pneumonia. Ele estava internado desde quarta-feira (2) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).

O corpo do comediante foi velado no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul, ABC paulista, entre 14h e 19h. O evento foi aberto.

Ainda na noite deste sábado, o corpo de Ary foi cremado.