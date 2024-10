Ary Toledo escreveu poesia para a esposa: 'Saudade ingrata'

Ary Toledo, que morreu neste sábado (12) aos 87 anos, foi casado por 45 anos com a diretora de teatro e vedete Marly Marley, que morreu em 2014, vítima de câncer.

O que aconteceu

Em entrevista ao Extra em 2021, Ary falou da saudade da esposa. "Dificilmente, eu choro, mas acontece. Tem vezes que me dá uma saudade imensa da Marly. Outro dia, fiz uma poesia pra ela."

Foram 46 anos juntos. Ela foi o meu amor mais sincero, o único apaixonamento duradouro. A grande tristeza da minha vida foi perdê-la. Mas eu aceito essa determinação divina. Ary Toledo

Confira a poesia:

"Partiu para a eternidade. Minha bela, minha estrela. Nunca mais poderei vê-la. Vivo muito triste aqui."

Quando fiquei sem Marly. Nunca mais tive alegria. Minha alma ficou vazia. Minha amada foi embora. A lembrança me devora.

Sem ela não sei viver. Difícil é conviver. Com lágrima derramada. Com as dores acumuladas. Nas esquerdas do meu peito

Peço a Deus pra dar um jeito. Na minha vida infeliz. Meu sentimento é quem diz. Responda, saudade ingrata

Por que razão me maltrata? Qual foi o mal que eu te fiz?"

Quem foi Ary Toledo

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, Ary Toledo se mudou para a capital paulista aos 22. Naquela época, começou a trabalhar como ator no Teatro Arena e, aos 27, passou a dedicar sua vida à carreira humorística.

Além de humorista, Ary também teve uma carreira como cantor e compositor. Lançou seu primeiro trabalho musical em 1965, um álbum chamado "Ary Toledo No Fino da Bossa". O disco foi impulsionado pelo sucesso da música "Tiradentes".

Em sua empreitada na música, chegou a se destacar com a música "Pau de Arara", uma composição de Vinicius de Moraes e Carlos Lyra. Por conselho do próprio Vinicius, decidiu deixar as canções de lado e se dedicar ao humor.

Durante a pandemia de covid-19, Ary falou sobre sua rotina. Na época, ele contava com a ajuda de uma cuidadora, uma secretária e um enfermeiro. "Não tive filhos, mas não esquento", disse ao Extra. Ele foi casado com a atriz e cantora Marly Marley, morta em 2014, por 40 anos.