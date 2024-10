Luana se reconcilia com Gizelly em A Fazenda: 'Se você sair, bato o sino'

Após pedir desculpas a Zaac, Luana Targinno conversou com Gizelly Bicalho em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana procurou a ex-BBB para se reconciliar. Ela disse que a pressão do jogo a fez agir de maneira que se arrepende, e afirmou que vai desistir do reality show se Gizelly for eliminada.

Luana: "Se você sair, eu vou bater o sino e vou sair. Se acontecer qualquer coisa com você, eu não vou ficar aqui. Isso é uma coisa que eu já sei. Eu não estou com condição psicológica nenhuma. Eu sei que eu estourei, eu sei que vocês não são Sacha e Larissa. Eu poderia, sim, ter me controlado".

Gizelly: "Ele estava chorando pela ex, eu dei um abraço nele. Ele estava falando que era apaixonado por ela ainda, e eu falei: 'Zaac, se você quiser, eu te ajudo a reconquistar essa mulher'. A gente não é uma coisa de paixão, tesão desenfreado. Foi só para fazer a galera dar risada".

Luana: "Mas eu me desesperei. Eu sei que estou errada. Ontem, assim que acabou, eu pensei: 'fiz m*rda, era para eu ter chamado ela num canto'. Mas eu não quero que o que aconteceu se repita. (...) Infelizmente não consegui me controlar. Fiquei com medo do que podia acontecer. Não deveria ter falado aquelas coisas, mas não quero passar pelas mesmas coisas. (...) Espero que vocês me perdoem pelo que eu fiz. Não posso julgar ninguém pelo que aconteceu com outras pessoas. Só que acho que isso vai ser um trauma na minha vida".