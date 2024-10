Ex-BBB Andressa Ganacin atualiza estado de saúde da filha: 'Está no berço'

Andressa Ganacin, 35, atualizou o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Sarah. A criança é fruto do casamento dela com o também ex-BBB Nasser Rodrigues, 31.

O que aconteceu

Andressa gravou Stories na tarde de sábado (12), contando da melhora da filha. "Estamos há 22 dias aqui no hospital, acompanhando a Sara. Ela está na semi UTI. Meu olho está uma torneira, eu estou chorando o dia inteiro desde ontem. Sara saiu da incubadora e está no berço."

Quando eu a vi pela primeira vez no berço...ua gente acompanhou o primeiro banho ontem, a gente trocou a primeira fralda dela... Foi uma sensação, gente, que eu não sei explicar. A gente está muito feliz. Andressa Ganacin

Ela contou que Sara pode ter alta a qualquer momento. "A Sara está com o pezinho em casa já, então ela está em uma fase de adaptação e ela pode receber alta a qualquer momento."

Andressa explicou que ainda falta. "Ela só tem que estar estável para poder ir embora e eu tinha que vir aqui falar pra vocês. Não tenho como agradecer esse carinho e esse apoio fundamental."

A ex-BBB também postou uma foto da filha no berço:

Andressa Ganacin mostra primeiro registro da filha no berço Imagem: Reprodução/Instagram

Sarah nasceu de maneira prematura no dia 25 de setembro, após Andressa ter uma pré-eclâmpsia. Antes de dar à luz, a ex-BBB também precisou ser internada na UTI por conta de seu diagnóstico, mas recebeu alta no último final de semana.