A Terra é mesmo redonda? Entenda por que planetas têm forma de esfera

Planetas, luas e estrelas podem ter os tamanhos mais variados, mas há algo em comum entre estes corpos celestes: o formato arredondado.

Os planetas são esféricos por causa da força da gravidade, que atrai matéria (como poeiras e gases que estavam espalhados no espaço) em direção a seu núcleo.

A força da gravidade age sobre toda matéria e faz com que as partículas atraídas colidam umas com as outras, criando uma massa quente e fluida. Com o passar do tempo, essa massa esfria e forma uma superfície esférica. Quanto mais massa tiver um objeto, maior será o seu campo gravitacional - e também o formato arredondado.

A forma perfeita

Júpiter capturado pelo telescópio James Webb Imagem: NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team

A esfera é considerada a forma geométrica mais estável que existe na natureza - a única em que todos os pontos da superfície estão na mesma distância em relação ao núcleo, e se atraem da mesma maneira em todas as direções, Nos planetas, que possuem massas enormes e força gravitacional muito forte, esse equilíbrio é especialmente importante, porque garante que nada que esteja na superfície seja sugado para o centro.

A esfera também é a forma que demanda menos energia das partículas para ser "modelada". O princípio da "mínima energia" permeia toda a natureza, principalmente os corpos com muita massa, como é o caso dos planetas.

A Terra é redonda?

"Blue Marble": icônica foto do planeta Terra tirada pela missão Apollo 17, em 7 de dezembro de 1972 Imagem: Divulgação/Nasa

Isso não é exatamente verdade. Na maioria das vezes, eles são levemente achatados nos polos, o que contraria a ideia de esfera perfeita.

No caso da Terra, isso acontece por causa do movimento de rotação (a volta que o planeta dá em torno de si mesmo).

Imagine que o nosso planeta é uma bola de gelatina. Quando giramos essa bola ao redor de um eixo, à medida que a velocidade aumenta, a bola começa a se achatar e a região equatorial fica mais "gordinha".

Isso acontece por que o objeto não é absolutamente rígido e perfeito —a Terra tem rochas na superfície que estão constantemente mudando e tem um interior pastoso e quente, ou seja, não parece nada com "uma bola de bilhar".

Fontes: Jorge Honel, físico; Cláudio Bevilacqua, físico; e Rodrigo Nemmen, astrofísico.