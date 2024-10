Yas: Covardia: Paulo Cupertino quer se livrar de crime e prisão inadiável

Acusado pela morte do ator Rafael Miguel, de "Chiquititas", Paulo Cupertino desistiu de sua defesa e "demitiu" seu advogado, adiando o julgamento.

Yas Fiorelo afirma que, sem prazo de remarcação para o novo júri, Paulo tentará de todas as maneiras se livrar da responsabilidade do que fez.

Essa estratégia pode ser uma tentativa de adiar o que deveria ser inadiável — sua prisão definitiva Yas Fiorelo

Leão Lobo diz que a decisão é, de fato, uma "covardia" e implica em gastos do governo e estresses para aqueles que precisarão depor novamente. "Que pessoa do mal. Quanto mais vemos a história, mas vemos como é do mar", avalia.

'Pegadinha' da justiça revolta

Leão diz que a impunidade é "revoltante" frente a tamanha crueldade de Cupertino.

O crime foi evidente, no meio da rua. É crítico que a justiça tenha essas pegadinhas — e que as pessoas usem disso para adiar tudo Leão Lobo

O comentarista ainda torceu para que Cupertino seguisse preso "por muitos anos", durante e após o julgamento.

