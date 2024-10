Viúva de Marcelo Rezende vira atleta e recorda 'humilhação': 'Sofri muito'

A viúva de Marcelo Rezende, Luciana Lacerda, se abriu sobre sua nova vida após a morte do apresentador.

O que aconteceu

Luciana tornou-se jogadora de futevôlei após o período de luto. "Não consigo me ver hoje sem o futevôlei, mudou completamente a minha vida e hoje posso dizer que o esporte salva", contou ela segundo o jornal O Globo.

A decisão de praticar o esporte veio pelo abalo com a perda do namorado e as brigas com os filhos dele. Na época, após a morte do apresentador, os herdeiros de Marcelo mudaram a fechadura da casa em que ele morava com Luciana, deletaram fotos do casal e viveram um imbróglio com a parceira do pai.

Cheguei nesse estágio porque não conseguia superar a morte do Marcelo e tudo que passei após a partida dele. Fui muito humilhada, julgada, (...) sofri muito. Luciana Lacerda

Sete anos após a morte do jornalista, Luciana se abriu para o amor novamente. "Consegui aprender muitas coisas com o Marcelo, tanto é que estou num novo relacionamento com o DJ Tralha e me permitindo amar novamente", revelou.

Ela também disse que tem homenageado o apresentador ao comandar um programa de TV, o "Corta para Elas". "Essa é uma singela homenagem que faço a esse homem que mudou minha vida e a forma de ver o mundo", comentou.

Marcelo Rezende morreu em 16 de setembro de 2017, aos 65 anos. O jornalista teve uma falência múltipla de órgãos em consequência de um câncer.