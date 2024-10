Veja os principais shows e festivais que rolam no fim de semana pelo Brasil

Samba, rock, soul, MPB, rap, reggae e muita música eletrônica para dançar. Assim fica quase impossível não sair de casa pelo menos um dia deste fim de semana para curtir algum show ou festival pelo Brasil.

O que vai acontecer?

É difícil imaginar um festival de música eletrônica sem vir logo à cabeça o belga Tomorrowland, cuja edição brasileira ocupa o parque Maeda, em Itu (SP), neste fim de semana. Após um "soft opening" na quinta (10), a balada de verdade começa nesta sexta (11) e segue até o domingo (13). Por dia, serão 12 horas de música produzida para as pistas, das 13h à 1h, rolando em cinco palcos simultâneos!

No Rio, dois festivais com encontros inusitados de atrações nacionais acontecem ao mesmo tempo, no sábado (12) e no domingo (13). A Marina da Glória recebe o Rio Jazz Fest, que coloca no palco shows como Barão Vermelho convida Ângela Ro Ro e Marcelo D2 convida Marcos Valle. Já o Museu do Amanhã vira palco do festival Vozes, com apresentações em duplas, como FBC e Banda Black Rio e Pretinho da Serrinha convida Maria Rita.

O rock dos anos 1980 está representado com dois shows de bandas que marcaram aquela década para muita gente: The Mission e Living Colour. A banda inglesa do hit alternativo "Severina" tem como show de abertura outro ícone do pós-punk, os americanos do Christian Death, na sexta (11), no Vivo Rio, e no domingo (13), no Carioca Club em São Paulo. Já a banda americana do vocalista Corey Glover apresenta seu rock de raiz negra na sexta (11), em Belo Horizonte, no sábado (12), em São Paulo, e no domingo (13), em Brasília.

Para quem é do samba há dois nomes que defendem com honra o gênero: Mumuzinho e Roberta Sá. Ambos se apresentam na sexta (11): Mumuzinho inicia no Qualistage, no Rio, a turnê de seu último projeto, o trabalho ao vivo "Conectado"; já Roberta Sá leva ao Cine Joia, em São Paulo, seu show "Sambasá - Ao Vivo".

Mumuzinho se apresenta no Rio, Alok toca em Itu (SP) e Roberta Sá faz show em São Paulo Imagem: Divulgação e Getty Images

O reggae mostra sua força por aqui com shows de um dos maiores representantes do estilo na Jamaica, The Wailers, e de um dos grandes nomes no Brasil, Natiruts. A banda que acompanhava Bob Marley traz como abertura outro nome clássico do som jamaicano: o cantor Pato Banton; eles são atração do Sunsplash Festival, em Florianópolis, nesta sexta (11), e partem para a Praia do Rosa (SC), no sábado (12); no domingo (13), os Wailers sem Pato Banton tocam no Rio de Janeiro. Já a banda brasiliense Natiruts segue com a turnê de despedida, "Leve com Você", até Ribeirão Preto (SP).

Maria Bethânia e Caetano Veloso, durante show da turnê que fazem juntos pelo Brasil Imagem: Lana Pinho/Divulgação

E duas grandes turnês continuam a ocupar estádios de futebol pelo Brasil: Bruno Mars e Caetano & Bethânia. Bruninho dá continuidade à sua megaturnê pelo Brasil, com mais dois shows no MorumBIS, no sábado (12) e no domingo (13). Já os irmãos baianos tomam conta da Arena do Grêmio, no sábado (12), em Porto Alegre.

Veja a seguir esses e outros destaques do fim de semana:

Sexta (11)

Mumuzinho - Qualistage (Rio de Janeiro)

- Qualistage (Rio de Janeiro) Roberta Sá - Cine Joia (São Paulo)

- Cine Joia (São Paulo) Shawn James - Carioca Club (São Paulo)

- Carioca Club (São Paulo) The Mission e Christian Death - Vivo Rio (Rio de Janeiro)

- Vivo Rio (Rio de Janeiro) Nazare - Rock Experience (Rio de Janeiro)

- Rock Experience (Rio de Janeiro) Living Colour - Mister Rock (Belo Horizonte)

- Mister Rock (Belo Horizonte) Sunsplash Festival (The Wailers, Pato Banton e Iriê) - Life Club (Florianópolis)

(The Wailers, Pato Banton e Iriê) - Life Club (Florianópolis) Silva - AM Malls (Aracaju)

Sexta, sábado e domingo

Tomorrowland Brasil, com Armin Van Buuren, Hardwell e outros na sexta; Timmy Trumpet, Axwell e outros no sábado; Alok, Vintage Culture, Alesso e outros no domingo - Parque Maeda (Itu - SP)

Sábado (12)

Living Colour - Tokio Marine Hall (São Paulo)

- Tokio Marine Hall (São Paulo) Wardruna - Terra SP (São Paulo)

- Terra SP (São Paulo) Nazare - Jai Club (São Paulo)

- Jai Club (São Paulo) Nando Reis - Espaço Unimed (São Paulo)

- Espaço Unimed (São Paulo) Paulo Ricardo - Teatro Bradesco (São Paulo)

- Teatro Bradesco (São Paulo) The Mission - Santo Rock (Santo André - SP)

- Santo Rock (Santo André - SP) The Wailers e Pato Banton - Mar Del Rosa (Praia do Rosa - Imbituba - SC)

- Mar Del Rosa (Praia do Rosa - Imbituba - SC) Shawn James - CWB Hall (Curitiba)

- CWB Hall (Curitiba) Caetano Veloso e Maria Bethânia - Arena do Grêmio (Porto Alegre)

- Arena do Grêmio (Porto Alegre) Silva - Concha Acústica (Salvador)

- Concha Acústica (Salvador) Natiruts - Estádio do Comercial (Ribeirão Preto - SP)

Sábado e domingo

Rio Jazz Fest - Mart'nália & Paulinho Moska; Lenine convida Martin Fondse; Pepeu Gomes convida Sandra Sá; e Barão Vermelho convida Angela Ro Ro, no sábado; Chico César & Zeca Baleiro; Toni Garrido convida Zezé Motta; Alceu Valença; e Marcelo D2 convida Marcos Valle, no domingo - Marina da Glória (Rio de Janeiro)

- Mart'nália & Paulinho Moska; Lenine convida Martin Fondse; Pepeu Gomes convida Sandra Sá; e Barão Vermelho convida Angela Ro Ro, no sábado; Chico César & Zeca Baleiro; Toni Garrido convida Zezé Motta; Alceu Valença; e Marcelo D2 convida Marcos Valle, no domingo - Marina da Glória (Rio de Janeiro) Vozes - FBC e Banda Black Rio; BK' e BaianaSystem, no sábado; Pretinho da Serrinha convida Maria Rita, Letrux convida Fernanda Abreu, Ana Frango Elétrico convida Marina Lima; e Novos Baianos, no domingo - Museu do Amanhã - (Rio de Janeiro)

- FBC e Banda Black Rio; BK' e BaianaSystem, no sábado; Pretinho da Serrinha convida Maria Rita, Letrux convida Fernanda Abreu, Ana Frango Elétrico convida Marina Lima; e Novos Baianos, no domingo - Museu do Amanhã - (Rio de Janeiro) Bruno Mars - Estádio MorumBIS (São Paulo)

- Estádio MorumBIS (São Paulo) Marina Sena - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Domingo (13)