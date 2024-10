'Dragon Ball Daima' traz retorno de Gokuzinho para celebrar 40 anos

A série "Dragon Ball" está comemorando 40 anos desde o começo da publicação do mangá no Japão, e foi preparada uma celebração para a data. Uma das melhores formas de festejar o aniversário é com "Dragon Ball Daima", o novo anime da Toei Animation com produção direta de Akira Toriyama que é também a despedida do autor para sua série mais famosa.

Splash apresenta aqui as principais informações já divulgadas sobre "Daima" para você matar a saudade dessa busca pelas esferas do dragão.

Querida, encolhi o Goku

Embora não exista uma confirmação disso, podemos acreditar que o anime se passa após os eventos de "Dragon Ball Z", até pela presença de Majin Buu como um personagem do time dos heróis. A ausência de Bills e Whis, que foram introduzidos em "Dragon Ball Super", pode indicar que o anime mais recente pode não ter relação com a nova série.

Surge uma grande ameaça relacionada ao mago Babidi (derrotado no arco de Majin Buu) e Goku e seus amigos acabam sendo transformados em crianças. Agora, eles precisam viajar ao Reino Demoníaco para encontrar a solução para este problema.

Como se vê, a história aparentemente é um "filler", ou seja, uma trama sem qualquer peso para a história principal, sendo apenas uma aventura alternativa com os personagens. Mas considerando que o próprio "Dragon Ball Super" pode ser considerado uma trama "filler", os fãs podem apenas sentar e curtir a aventura.

O que é "Daima"?

Como boa parte dos subtítulos de "Dragon Ball", aqui temos um jogo de palavras. A palavra não existe no dicionário japonês, e é formado pela junção dos kanjis de "dai" (grande) e "ma" (demoníaco).

Originalmente previsto para ser um anime comemorativo sem o dedo de Akira Toriyama, o projeto acabou ganhando força e envolvimento do autor da franquia. Segundo entrevista dada em dezembro de 2023, o autor contou que criou a história, o mundo, os personagens, os robôs e tudo mais. Infelizmente, Akira Toriyama não pôde acompanhar a reação do público, pois morreu em março de 2024.

Entre os outros cargos de produção, vale destacar que a série conta com direção assinada por Aya Komaki (diretora que ajudou em "One Piece Film: Red") e Yoshitaka Yashima (supervisor de animação em "Dragon Ball Super").

Dragon Ball Daima Imagem: Divulgação/Toei Animation

É importante lembrar que essa não é a primeira produção de "Dragon Ball" a rejuvenescer Goku, afinal uma história parecida aconteceu em "Dragon Ball GT". Na continuação oficial lançada no final dos anos 1990 o Imperador Pilaf faz um pedido para novas esferas do dragão para que Goku se torne criança novamente, e começa uma jornada pelo universo atrás desses itens mágicos ao lado de Trunks e Pan.

"GT" está longe de ser uma unanimidade entre os fãs, mas ainda há um carinho muito grande pela figura do Goku criança. E dessa vez todos os outros personagens ganharam versão mirim, como Vegeta, Mr. Satan, Piccolo e até o Mestre Kame (já mostrando ser calvo desde pequeno).

A equipe de atores de voz da versão original se manteve praticamente intacta em relação à série original, ou seja, com Masako Nozawa interpretando mais uma vez Son Goku. Entretanto, uma baixa vale ser apontada: o ator Toru Furuya, voz do Yamcha, foi retirado da produção após uma polêmica recente na qual ele assumiu ter agredido uma amante. Além do Yamcha, ele perdeu outro papel importante em sua carreira, o Sabo de "One Piece".

Ainda não foi confirmada dublagem brasileira de "Dragon Ball Daima", então resta aos fãs torcerem para termos o elenco tradicional do anime de volta nessa série comemorativa.

Onde assistir?

"Dragon Ball Daima" será disponibilizado simultaneamente com a exibição japonesa na Crunchyroll, e chegará com atraso também no Max e na Netflix.