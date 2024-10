Toca Revela: quem são os MCs e produtores por trás de 'Maria Esmeralda'

Há alguns meses, um álbum de rap misterioso tomou de assalto as redes sociais. Sem assinatura de qualquer grupo ou banda, "Maria Esmeralda" surpreendeu com beats contagiantes, samples raros e rimas velozes.

No Toca Revela, batemos um papo com Thalin, Leo VCR, Pirlo, iloveyoulangelo e Cravinhos, MCs e produtores que estão por trás da obra, um dos mais indicados nas últimas edições do quadro Toca Aí - caindo no gosto de grandes nomes da música, como o produtor Daniel Ganjaman.

"Maria Esmeralda" é fruto de um coletivo que decidiu não se rotular com um nome.

"São maneiras diferentes de enxergar o mesmo trabalho", diz Leo VCR. "Acho que não escolher o nome do grupo é manter uma certa individualidade entre nós."