Toca Aí: playlist traz aquecimento para o Círio de Nazaré

O TOCA está em Belém para uma super cobertura do Círio de Nazaré, que acontece neste fim de semana na capital paraense.

E pra já entrar no clima, Keila te convida a escutar a playlist especial Círio no Toca, com uma seleção incrível de sons paraenses. Tem artistas como Fafá de Belém, Lia Sophia, Natália Matos e Manoel Cordeiro.



Quer saber mais sobre o Círio de Nazaré, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil? Acesse @toca_uol em todas as redes e acompanhe as novidades.

A cobertura TOCA UOL no Círio de Nazaré tem patrocínio de @naturabroficial.