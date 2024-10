Sandy homenageia ex-marido em aniversário: 'Melhor pai'

Sandy usou as redes sociais para homenagear o ex-marido Lucas Lima, que completou 42 anos.

O que aconteceu

Sandy homenageou o ex-marido nas redes sociais. "hoje é dia desse 'cemporcentista' profissional, influencer barista, ator-modelo-dançarino, cantor, multi-instrumentista e melhor pai que você respeita!", escreveu a cantora.

Lucas Lima é pai de Theo, de 10 anos, fruto do relacionamento com Sandy. "Eu desejo sonhos realizados e toda alegria que ele planta no mundo e que ele merece!", escreveu Sandy.

Sandy e Lucas ficaram juntos por 24 anos. Em setembro do ano passado, anunciaram o fim do relacionamento. Nas redes, seguidores elogiaram a postura da cantora. "Assim fica difícil deixar de ter esperança de vocês voltarem", comentou um seguidor. "Amo a relação de amizade, respeito mútuo e carinho que vocês tem", revelou outro seguidor.