Repórter chora ao relatar cobertura de furacão Milton: 'Foi difícil dormir'

Raquel Krähenbühl se emocionou ao vivo enquanto falava de sua cobertura do furacão Milton ao programa "Estúdio I" (GloboNews) nesta quinta-feira (10).

O que aconteceu

A jornalista deu seu relato sobre como foi trabalhar para noticiar o desastre climático. "Era uma tempestade histórica, que podia ser a tempestade do século. Então era nossa obrigação estar onde isso estava acontecendo".

Ela confessou que ficou amedrontada conforme o furacão ia avançando, ainda que estivesse cumprindo recomendações de segurança. "Em alguns momentos eu fiquei com medo, quando as autoridades começaram a fazer aqueles alertas mais catastróficos. Mas a gente nunca, em nenhum momento, fez algo que estava fora de segurança. Mas deu medo, em alguns momentos. Quando a gente veio para Orlando, foi quando a gente começou a sentir a ventania, chuva muito forte. Era difícil segurar a câmera estável. Eu estava tentando me equilibrar para ficar em pé".

Raquel contou que teve dificuldades para pegar no sono depois do que viu. "Quando acabou a nossa cobertura, eu tentei dormir e foi difícil. Eu estava um pouco assustada, mas mais pensando nas pessoas que a gente encontrou no caminho. E pensando que muitas pessoas perderam tudo e não vão ter uma casa para voltar".

A repórter, com a voz embargada, não conseguiu conter as lágrimas. "Acho que essa tempestade vem também para mostrar para a gente que a gente tem que ter consciência. Desculpa".

Raquel ainda tentou continuar sua fala, mas a emoção a impediu de concluir. "A gente tem que ter consciência, consumo consciente, porque acaba com a vida das pessoas. Gente que, por décadas... Enfim".