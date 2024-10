Chico: Prova de A Fazenda é recado pra Globo parar de complicar as coisas

Na prova do fazendeiro desta semana de A Fazenda 16 (Record), Cauê, Zé Love e MC Zaac jogaram uma versão de esconde-esconde adulta, em que precisavam adivinhar a caixa em que seu rival estava escondido. O ex-jogador conseguiu a melhor e conquistou a liderança na semana.

Bárbara Saryne avalia a prova como criativa, de fácil entendimento do público, com uma dose de nostalgia da infância de todos que assistem e até engraçada. "Mostra que não é porque é patrocinada que ela tem que ser ruim", argumenta.

Ela lembra que provas, tanto em A Fazenda como no BBB, que são desinteressantes ou confusas usam como argumento o patrocínios de marcas por trás. "Isso não é justificativa para fazer prova ruim. Nota 10."

"Acho que esse é o recado da Fazenda para Globo: as coisas não precisam ser complicadas", opina Chico. Ele reflete que uma prova que pode ser considerada 'boba' foi muito divertida de assistir e valeu o episódio ao vivo do reality rural. "A gente tem visto os power points de 12 páginas da Globo, do BBB, do Estrela da Casa, a gente já não está com muito tempo, imagina para ficar tentando entender o que os programas querem fazer."

