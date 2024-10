Poliana Rocha diz por que perdoou traição de Leonardo: 'Lutei pela família'

Poliana Rocha, 47, revelou que perdoou as traições do marido, Leonardo, 61, para preservar sua família.

O que aconteceu

Rocha contou que sua mãe a aconselhou a se separar, mas ela afirma ter conseguido "virar a chave de uma condição de mulher traída" para assumir quem "verdadeiramente" é. "Poderia ter sido mais fácil ter separado, pegar meu filho e viver minha vida. Mas eu quis lutar pela minha família e venci", declarou durante participação no podcast Virada de Chave.

A influenciadora afirmou que perdoou as infidelidades de Leonardo "ao ponto de não tocar mais no assunto" com o sertanejo. "Tal situação que vivi [as traições], eu perdoei e nunca mais falei em casa nisso. É de alma mesmo. Não quero nada que me faz mal dentro de mim. Se você ficar remoendo aquele sentimento, você não perdoou. Mas é uma coisa que é difícil a gente falar na situação do outro. Eu falaria: 'perdoa, você quer investir nessa relação? Uma relação que tem amor, então faz isso para o seu bem, para construir uma família'".

Ela ressaltou que foi por não ter se separado que seu filho, Zé Felipe, 26, cresceu em um lar "estruturado". "Graças a Deus eu consegui ter uma família linda. Meu filho Zé Felipe é uma bênção na minha vida. Ele é uma pessoa assim porque tem uma estrutura familiar muito sólida".

Poliana Rocha e Leonardo estão juntos há 29 anos e são pais de Zé Felipe. No período em que já estava com Poliana, o sertanejo manteve relações extraconjugais e chegou a ter outro filho, o ator João Guilherme, 22.