Pequetita dá beijão na boca do sogro e Joaquim quase morre do coração

Nos próximos capítulos da novela "Cabocla" (Globo), Pequetita (Mareliz Rodrigues) beija Joaquim (Reginaldo Faria).

O que vai acontecer

Após levar um fora de Luís Jerônimo, Pequetita vai se apaixonar pelo sogro. A partir desse momento, a jovem dará todas as indiretas que puder a Joaquim, para ver se ele toma uma atitude.

Edmundo (Othon Bastos), que é melhor amigo do viúvo, também vai incentivá-lo a ficar com a moça. Mas Joaquim só vai desempacar quando Pequetita disser que vai se oferecer a outro.

Ela conta que marcou um encontro com um ricaço que a pediu em casamento há um tempo atrás. "Eu estava em dúvida, até essa manhã... Mas agora... Eu acho que vou aceitar o pedido dele. Se ele ainda me quiser, é claro!", conta a dondoca. "Você não pode fazer isso!", responde o homem. "É claro que posso!", rebate a jovem.

Com isso, Joaquim tem coragem de se declarar a Pequetita. "Bem, Pequetita, eu não sei como isso foi acontecer, mas eu me apaixonei por você", confessa.

A ex-noiva de Luís Jerônimo pula no pescoço do amado e lhe dá um beijo na boca. "Isso é uma loucura!", desabafa Joaquim. "A mais doce de todas as loucuras que eu já vivi!", responde Pequetita.

A reprise de "Cabocla", novela de 2004, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar de segunda a sábado, logo após o Jornal Hoje, na Globo.