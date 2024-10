Paul McCartney retorna a São Paulo e toca 'Now And Then', a última dos Beatles

Um dos maiores nomes do rock mundial, Paul McCartney volta ao País com a turnê Got Back Tour. A última vez em que o ex-beatle esteve no Brasil foi entre novembro e dezembro do ano passado, quando fez shows em cinco cidades e vendeu mais de 2 milhões de ingressos. Desta vez, serão três apresentações: duas em São Paulo, na terça e quarta da próxima semana (dias 15 e 16), e uma em Florianópolis, dia 19.

A frequência de suas visitas ao Brasil já rendeu piadas e memes - há quem diga que o músico já tem até CPF e passaporte brasileiros. Bem-humorado, ele costuma interagir bastante com a plateia, sempre arriscando palavras em português - no ano passado, em São Paulo, declarou: "o pai tá on" e não economizou o uso de "mano" nas frases.

Piadas à parte, Paul exibe boa forma aos 82 anos e não tem planos para se aposentar. O show que será apresentado no Allianz Park é o mesmo de sua última turnê, com músicas como Let It Be e Hey Jude no repertório. Com exceção de uma grata surpresa, tocada já nas apresentações realizadas no Uruguai e na Argentina: o músico incluiu no setlist Now And Then (considerada a "última canção dos Beatles"), que nunca havia sido tocada ao vivo.

Aliás, nos últimos shows nos países vizinhos, Paul ainda apresentou covers como Honey Hush (de Big Joe Turner) e Miss Ann (de Little Richard). Para acompanhar o ex-beatle, Paul terá sua banda de apoio costumeira, com a qual normalmente viaja: Paul 'Wix' Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).

Serviço

Paul McCartney - Got Back Tour

Onde: Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200.

Quanto: 3ª (15) e 4ª (16) às 20h

Quanto: R$ 325/R$ 990

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.