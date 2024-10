Tesla mostra futuro dos carros: ele é sem volante e dirige sozinho por você

Do UOL*, em São Paulo

A Tesla revelou nesta quinta-feira o protótipo de seu primeiro carro totalmente autônomo. O Cybercab é projetado para realizar serviços de robô-táxi e tem como promessa ser capaz de transportar passageiros para qualquer destino sem intervenção humana.

O que aconteceu

Anúncio foi feito nos estúdios da Warner Bros., na Califórnia (EUA), em um evento chamado "We, Robot" (Nós, Robôs), em uma menção a clássica obra de ficção científica de Isaac Asimov, "I, Robot" (Eu, Robô).

O Cybercab deve começar a ser produzido em 2026, sem pedais e volante e custará cerca de US$ 30 mil (mais de R$ 150 mil). Durante o evento, Musk ainda revelou mais uma novidade da montadora, a Robovan. O veículo elétrico foi pensado para transporte de passageiro e comporta até 20 pessoas.

Cybercab pode ser realidade após anos de previsões incorretas de Elon Musk. Em 2015, o bilionário afirmou que um carro totalmente automatizado seria uma realidade nos próximos dois anos. Um ano depois, falava em um veículo para 2019 tão seguro que o usuário poderia até mesmo dormir durante o transporte. Apesar disso, como muitas montadoras descobriram posteriormente, a direção autônoma é uma tarefa complexa.

Veículo não tem volante ou pedais Imagem: Reprodução/Instagram @teslamotors

Tesla já enfrenta uma série de ações judiciais relacionadas a acidentes fatais envolvendo seus veículos. Embora muitos veículos hoje já possuam automação que, em teoria, permite ao motorista delegar algumas funções a um computador, a pessoa ao volante ainda deve estar sempre atenta e pronta para reagir caso o veículo enfrente uma situação inesperada.

Expectativa era que Elon Musk mostrasse apenas um protótipo, mas ele surpreendeu trazendo uma frota com 50 carros autônomos. Todos os veículos circularam pela cidade cinematográfica e os convidados do evento puderam passear pelo set dentro de um desses robotáxis. O veículo tem as chamadas portas "asas de falcão"

Esse deve ser o carro mais barato da Tesla. Musk disse que o preço deve ser inferior a US$ 30 mil, o equivalente a R$ 168 mil. O modelo 3, que hoje é o carro mais barato da empresa, não sai por menos de US$ 43 mil (R$ 239 mil).

Mais seguro, segundo Elon Musk. O CEO da Tesla repetiu diversas vezes que o custo do transporte autônomo será muito baixo e que pode ser até "10, 20, 30 vezes mais seguro". Ele afirmou que o carro tende a ser uma espécie de "lounge móvel" — onde as pessoas vão fazer suas atividades, como ler, trabalhar ou descansar, enquanto se deslocam.

Musk ainda revelou mais uma novidade da montadora, a Robovan Imagem: Reprodução/Instagram @teslamotors

*Com informações do Estadão Conteúdo e RFI