Buda comenta jogo de Camila em A Fazenda: 'Não está jogando como joguei'

Lucas Buda, ex-marido de Camila Moura, comentou a participação da professora em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

O ex-participante do BBB comentou a participação do ex por meio de uma mensagem exibida na Live do Eliminado. "O pouco que vi da Camila achei que estava apagada. Que não está jogando como eu joguei no BBB."

Lucas Selfie brincou. "Jogou na cara."

Márcia Fu e Cauê comentaram que não viram o programa e perguntaram

Lucas contou e brincou com a participação de Buda. "Ele era muito bom de prova e de lábia. Cantava Emicida como ninguém."

Buda comenta jogo de Camila na sede 🗣️🔥#LiveDoEliminado pic.twitter.com/3NAqqgTHA3 -- A Fazenda (@afazendarecord) October 12, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 2148 votos 0,09% Albert Bressan 0,14% Babi Muniz 2,89% Camila Moura 0,28% Fernanda Campos 1,77% Fernando Presto 2,19% Flor Fernandez 2,79% Flora Cruz 7,64% Gui Vieira 0,23% Gilsão 8,01% Gizelly Bicalho 0,09% Juninho Bill 2,89% Júlia Simoura 3,12% Luana Targino 10,75% Sacha Bali 0,14% Sidney Sampaio 13,08% Suelen Gervásio 2,75% Vanessa Carvalho 18,85% Yuri Bonotto 0,93% Zaac 21,37% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2148 votos

