Luana cai no choro ao falar de eliminação de aliados: 'Brasil me odeia'

Luana chorou na tarde desta sexta-feira (11) pensando na eliminação de seus aliados em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Luana foi às lágrimas ao falar de seus aliados. "Acho que o Brasil me odeia", disse. "É Larissa, Raquel, Cauê agora... Eu acho que o Brasil me odeia. As pessoas que eu mais amo saíram."

Flor diz que a amiga não tem com o que se preocupar. "Mas não tem nada a ver com você. Isso aqui é só um jogo." Fernando também questionou. "Mas porque iam odiar você?", disse. "Porque sim", respondeu Luana.

"Fica em paz", disse Flor. "Vai ver o Cauê feliz hoje, ele vai falar pra você 'pára de chorar, eu tô bem'. Ele é um homem forte. Eu tenho certeza que tudo vai mudar depois do Faro. Então confia, que o Universo conspira a nosso favor."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 616 votos 0,16% Albert Bressan 0,49% Babi Muniz 0,81% Camila Moura 0,32% Fernanda Campos 5,19% Fernando Presto 7,31% Flor Fernandez 0,49% Flora Cruz 8,12% Gui Vieira 0,32% Gilsão 8,44% Gizelly Bicalho 0,16% Juninho Bill 1,14% Júlia Simoura 1,30% Luana Targino 14,29% Sacha Bali 0,49% Sidney Sampaio 10,39% Suelen Gervásio 8,12% Vanessa Carvalho 23,05% Yuri Bonotto 1,46% Zaac 7,95% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 616 votos

