Jennifer Lopez 'não queria pedir divórcio' de Ben Affleck, diz site

A separação de Jennifer Lopez, 55, e Ben Affleck, 52, ganhou novos detalhes nesta sexta-feira (11).

O que aconteceu

Fontes próximas à cantora revelaram que ela "não queria pedir o divórcio". "Ela apenas sentiu que não tinha escolha. Nada mudaria quanto ao Ben", contou um informante à revista People.

A estrela teria enfrentado muitas dificuldades nos últimos meses do relacionamento. "Esse tem sido um dos anos mais difíceis da vida para Jennifer", relatou.

Apesar dos problemas, J-Lo quer guardar boas lembranças com Affleck. "Ela é muito grata por todas as memórias lindas com Ben, mas agora ela está focada em criar o melhor futuro para si mesma e para seus filhos", declarou a fonte.

Um dos estopins para o divórcio teria sido o período em que Jennifer e Ben passaram separados durante o verão. "Ela estava muito chateada por isso", disse a revista.

No entanto, os que estão ao redor de J-Lo afirmam que ela está pronta para olhar para tudo isso como algo positivo: "Ela está seguindo em frente com otimismo. Em vez de sentir que caiu de cara, ela percebe que era pra ser. Agora ela está tirando um tempo para si mesma".