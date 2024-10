Fora da Fazenda 16, Cauê revela 'crush' em peoa: 'Tenho sentimentos fáceis'

Eliminado de A Fazenda 16 (Record), o influenciador Caue Fantin revelou que teve um interesse romântico no reality e falou sobre sua estratégia que o fez deixar o programa.

O que aconteceu

Logo após ser eliminado, Caue foi para a Cabine de Descompressão, bate-papo com o eliminado comandado por Lucas Self.

Questionado sobre se havia se interessado por algum participante, Caue confessou que houve, sim, um interesse maior por uma peoa. "Sou uma pessoa que tem sentimentos fáceis, né? Senti um carinho por muitas pessoas lá dentro. Tive um carinho bem grande pela Luana, mas assim... Não aconteceu nada e nem ia acontecer".

Ele também disse ter ficado abalado ao ter seu relacionamento com a ex, Alícia X, exposto em uma briga, mas disse que é uma questão resolvida e que ambos são amigos "na medida do possível".

Questionado sobre a eliminação, Caue lamentou ter pedido aos colegas para sobrar na dinâmica do Resta Um, com a intenção de participar da Prova do Fazendeiro. "Não quis me jogar. Pode parecer estranho, mas na minha cabeça eu ia voltar Fazendeiro. Não era a Roça que eu queria, eu queria o chapéu", disse Caue.

Ele reforçou que não queria ser eliminado, embora estivesse "surtando". "Não conseguia me soltar, ser eu. Não era que estava a fim de ir embora. Porque sei a visibilidade que é isso aqui, gostava de estar ali com o pessoal o tempo inteiro, só que eu odeio ser mandado."

Segundo ele, havia uma certeza "no ar" sobre Sacha ser o eliminado da vez. "As certezas que a gente tem lá dentro são complicadas, né? É muito de acordo com o que a gente acha, imagina, espera... O pior fato ali do Sacha foi que ele tentou se justificar o tempo inteiro, ao invés de aceitar que tinha errado".

O influenciador também disse que não conseguiu ser ele mesmo no reality. "Lá dentro todo mundo tem medo de ser julgado, a gente se sente julgado o tempo inteiro. Com mil armas apontadas, ali dentro e fora. É uma coisa que deixa a gente preso", pontuou o influenciador.

