Em live com Shakira, Anitta faz latinas reproduzirem meme do Xou da Xuxa

Anitta, 31, marcou presença na live promovida nesta sexta (11) por Shakira, 47, para divulgar o lançamento de seu novo clipe, "Soltera".

O que aconteceu

A transmissão ao vivo contou também com a presença de Danna Paola, Lele Pons e Natti Natasha, a quem Shakira agradeceu pela participação no projeto. "Obrigada por compartilhar sua beleza, seu carinho, sua simpatia, foi tão fácil trabalhar com todas vocês. Não imaginava que mulheres de tanto sucesso fossem tão sensíveis, tão queridas, tão humildes, tão lindas. Existe um lugar no inferno para mulheres que não apoiam umas às outras", declarou a colombiana.

Anitta entrou 'atrasada' na live e, durante o encontro virtual, convenceu as demais presentes a reproduzirem o meme brasileiro "Que Xou da Xuxa é esse?". A brasileira estava fazendo um tratamento contra celulites nos glúteos enquanto participava da conversa. "Uma está tranquila, a outra em um barco, a outra com a amiga e eu fazendo coisas na minha bunda, tomando choques. O próximo programa entre amigas tem que ser um dia de beleza", brincou a 'Poderosa'.

O clipe de "Soltera" celebra a nova fase da vida de Shakira após o divórcio de Gerard Piqué, 37. O vídeo já conta com mais de 700 mil reproduções somente no YouTube.