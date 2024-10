Drenagem evita lamaçal após fortes chuvas no 1° dia de Tomorrowland Brasil

O primeiro dia do Tomorrowland 2024 foi marcado por fortes chuvas em Itu (SP). Porém, diferentemente do ocorrido no ano passado, o público não precisou enfrentar lamaçal, após investimentos feitos pela organização.

O que aconteceu

Organização do Tomorrowland 2024 implementou um sistema de drenagem em pontos estratégicos do festival. Neste ano, foram investidos mais de R$ 10 milhões no Parque Maeda, local em que é realizado o festival, segundo posicionamento oficial divulgado em setembro.

Pequenas poças d'água se formaram, mas não deixaram solo irregular. Segundo a organização, também foram pavimentadas as principais rotas de circulação do público.

Chuva não atrapalhou sequência do primeiro dia de eventos. Parte do público permaneceu em áreas cobertas, por volta das 19h, horário em que a chuva se intensificou, mas retornou aos palcos do festival na sequência.

Mudanças também auxiliam trânsito da região. Organização também manifestou desejo de diminuir filas de entrada e saída no Parque Maeda. O festival acontece até o próximo domingo (13) e contra com o brasileiro Alok entre as principais atrações.

O emblemático palco CORE no primeiro dia do Tomorrowland Brasl 2024 Imagem: Divulgação

Tomorrowland Brasil 2024

Quando: sexta (11), sábado (12) e domingo (13), das 13h à 1h

Onde: Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu/SP

Ingressos: acesse o site oficial do Tomorrowland Brasil e siga o passo a passo

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Tomorrowland Brasil.