Diretora rebate críticas após espectadores passarem mal ao ver ópera alemã

A diretora teatral Florentina Holzinger, 38, rebateu as críticas que vem recebendo pelo conteúdo de sua ópera "Sancta", em cartaz na Alemanha. 18 pessoas passaram mal e deixaram as sessões da obra, em choque com seu conteúdo 'profano'.

O que aconteceu

Holzinger explicou que o espetáculo possui teor crítico à religião e pediu que os potencialmente incomodados com esse tipo de conteúdo não compareçam às encenações. "'Sancta' trata sobre a imagem da mulher na igreja e examina os mecanismos utilizados há décadas para influenciar os corpos femininos e a sexualidade. Se não quer ver, não venha", declarou, por meio de seu perfil no Instagram.

A diretora também alfinetou o público que se sente ferido pelo viés truculento e crítico de sua obra. "Qualquer um que não aguente ver representações de violência não deveria assistir a uma peça que se inspira na Igreja Católica. O fato de precisarmos lidar com ameaças e discurso de ódio de fanáticos religiosos é parte do problema, e é o motivo pelo qual me pareceu tão importante fazer essa peça."

"Sancta" conta a história de uma freira que descobre a própria sexualidade e mostra, no palco, religiosas despindo seus hábitos até a completa nudez. Um dos momentos mais chocantes da peça, a ponto de levar espectadores a necessitarem de atendimento médico, é o trecho em que uma das atrizes corta um pedaço da própria pele e o leva ao forno.