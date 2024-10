Diddy está sofrendo com comida da prisão, diz advogado: Parte mais difícil

Os advogados Marc Agnifilo e Anthony Ricco, responsáveis pela defesa legal de Sean 'Diddy' Combs, 54, falaram sobre a rotina do cliente famoso na prisão.

O que aconteceu

Agnifilo afirmou que um dos maiores incômodos de Diddy é ter de consumir as refeições oferecidas pela unidade prisional aos internos. "A comida é provavelmente a parte mais difícil", declarou ele ao jornal New York Daily News. O rapper está preso desde 16 de setembro no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn, conhecido por suas condições insalubres.

Ricco, por sua vez, citou Martin Luther King ao apostar que seu cliente sairá mais fortalecido dessa situação. "O Dr. King chamou isso de lei das consequências não intencionais. Às vezes, quanto mais você empurra uma pessoa para baixo, mais forte ela fica."

O julgamento de Diddy foi marcado para 5 de maio de 2025. O cantor será julgado por estupro, agressão e tráfico sexual, entre outras acusações. Segundo relatos, ele submetia homens e mulheres a relações sexuais forçadas e gravava os abusos como ferramenta para extorquir posteriormente as vítimas.