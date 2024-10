Cupertino sentiu-se 'indefeso' em julgamento da morte de Rafael Miguel

Paulo Cupertino, acusado de matar Rafael Miguel e a família, alegou sentir-se indefeso durante o julgamento que aconteceu na última quinta (10). O júri foi adiado e o Conselho de Sentença foi dissolvido, pois o réu Paulo Cupertino decidiu destituir seu advogado de defesa, Alexander Neves Lopes, no decorrer do julgamento.

Não houve como continuar com o júri, pois, segundo a lei, não há julgamento sem Defesa constituída. As informações foram enviadas a Splash

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ainda não há nova data para o júri. O TJ-SP noticiará quando a marcação acontecer.

Decisão foi anunciada pelo juiz. Paulo decidiu destituir defesa após os depoimentos da ex, Vanessa Tibcherani, e da filha, Isabela Tibcherani. Os relatos das duas apontavam Cupertino como único possível responsável pelos crimes.

Cupertino alegou "quebra de confiança". O réu permanece preso preventivamente e será intimado para constituir nova defesa.

O advogado Ricardo Marinho, que representa Vanessa e Isabela, classificou a atitude de Paulo como "mau-caratismo". "Desde a primeira entrevista que eu concedi a vocês, eu avisei que a defesa vai agir de forma ardilosa para poder de todas as formas prejudicar esse julgamento. (...) [Foi] estratégia, com certeza, mau-caratismo, essa é a palavra correta", disse a Splash.

O advogado destituído por Paulo, Alexander Neves Lopes, afirmou que o réu se mostrou incomodado no tribunal por não estar com seus óculos e por estar sendo filmado. Ele também teria se queixado do uso de algemas. "Daí em diante, ele tomou um comportamento inadequado e destituiu este defensor", afirmou ele, que ainda negou os relatos de que teria sido agredido por Paulo.

Lopes também negou que a destituição tenha sido estratégia da defesa e que a decisão foi tomada exclusivamente pelo réu. "A tática deste defensor era vir fazer o julgamento com respeito à coletividade, com respeito à imprensa, ao Ministério Público e, principalmente, ao poder judiciário", disse. "Se ele [Paulo] entender que é uma estratégia, é uma estratégia desfavorável a ele".

Isabela Tibcherani, filha de Paulo Cupertino, expôs sua frustração após o julgamento de seu pai ser anulado. Ela e a mãe, Vanessa Tibcherani, apontaram Cupertino como único responsável pelo assassinato do ex-ator de "Chiquititas" Rafael Miguel, ex-namorado de Isabela, e dos pais dele. "Amigos, colegas e conhecidos que me encaminharam mensagens, eu não estou bem", começou, em desabafo publicado nas redes sociais.

"Foi um dia absurdamente estressante", continuou Isabela. "Cheguei no ápice do desconforto, da ansiedade. Preciso de um tempo em silêncio pra assimilar tudo. Agradeço todas as mensagens de carinho e quero muito poder falar disso com calma com vocês em outro momento".

Ela contou como foi difícil prestar o depoimento. "Hoje foi, de longe, o segundo pior dia da minha vida. Passei por um desconforto emocional, uma ansiedade, uma angústia que não cabe no meu peito por ter que passar por tudo isso de novo, reviver tudo de novo. Estou de sentindo exausta emocionalmente. Tomei um calmante, vou deitar e quero esquecer um pouco dese dia".

Apesar da dor, Isabela citou o desejo por justiça como seu incentivo. "Hoje eu atingi um nível de estresse que há muitos anos não atingia. Estou dilacerada. Mas, apesar de tudo, eu desejo que todo esse esforço, não só da minha parte, como de todas as pessoas envolvidas, valha a pena, que a justiça seja feita".

Ela pediu que os fãs a mantenham em suas orações. "Orem por mim, orem pelas pessoas envolvidas, porque é muito difícil. Hoje eu achei que ia entrar em colapso. Achei que eu ia quebrar. Juro por Deus. Cheguei em um nível de estresse que falei: meu coração vai parar. De tanta dor, tanta angústia. Foi um dia terrível. Não sei nem explicar. Mas estou na torcida para que os próximos dias sejam mais leves".

O crime

O ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT, e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019, em São Paulo. Os três foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator de 22 anos, Isabela Tibcherani. O crime aconteceu na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da capital.

O pai da namorada de Rafael, Paulo Cupertino Matias, teria sido o autor dos disparos. Ele era contra o namoro da filha. No mesmo mês, a Justiça decretou a prisão temporária de Cupertino, que fugiu depois do crime. Um ano depois, o mandado de prisão temporária dele foi convertido em preventiva.