Animes: confirmada temporada final de 'My Hero Academia' para 2025

Com o fim da sétima temporada de "My Hero Academia" veio o anúncio de que a próxima será a final, com exibição prevista para 2025. Não se sabe mais sobre quantos serão os episódios.

O anúncio afasta um medo dos fãs, o de que a etapa final da luta contra All for One fosse adaptado em um filme para cinema. Na ilustração de divulgação reforçam que é um anime para TV.

O mangá de "My Hero Academia" se encerrou em agosto de 2024 e temos uma matéria aqui em Splash com todos os spoilers, caso queira já saber como a história termina.

Com o fim de "Jujutsu Kaisen", "Hunter x Hunter" foi escalado para ajudar na "Shonen Jump". Para quem não sabe, Hunter x Hunter tem uma publicação irregular a pedido do próprio autor Yoshihiro Togashi. O mangaká tem um problema grave na coluna e sente muitas dores ao desenhar, por isso a revista permite que ele faça os capítulos de seu mangá mais espaçados.

"Hunter x Hunter" ocupará o lugar de "Jujutsu Kaisen" até janeiro, quando a editora deve lançar algum novo mangá na esperança de encontrar um novo sucesso.

Quem também está se despedindo é "Oshi no Ko". O mangá sobre o mundo das idols terá apenas mais 4 capítulos na Jump+ e será concluído com 16 volumes encadernados.

"Missão: Família Yozakura", "Oshi no Ko" e "The Elusive Samurai" tiveram novas temporadas anunciadas de seus animes para o próximo ano. As duas obras são publicadas atualmente na "Shonen Jump".

A editora norte-americana VIZ anunciou uma série de novos mangás que publicará nos EUA, mas um chamou a atenção: "Steel Ball Run", a parte 7 de "Jojo's Bizarre Adventure". Isso fez com que os fãs de "Jojo's" fizessem a esperada pergunta: será que o anime de "Steel Ball Run" está vindo aí?