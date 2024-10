Sacha volta da roça e provoca peoa em A Fazenda: 'Soluciona esse caso'

Após ser alvo da maioria da casa durante a votação, Sacha sobreviveu à terceira roça de A Fazenda 16 (Record), que eliminou Cauê, e causou um silêncio absoluto na casa.

O que aconteceu

Após entrar na sede, Sacha não foi recebido com aplausos ou comemorações. "O merda voltou", disse o ator.

O peão provocou. "Taí a resposta que vocês queriam."

Sacha só foi abraçado por Yuri e cumprimentado por Gui.

Luana chorou muito com a volta de Sacha e desabafou. "Eu não aguento mais aqui."

Sacha ainda alfinetou Gizelly diretamente. "Soluciona esse caso agora, doutora."

