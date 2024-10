Assinante UOL paga meia no Clássicos do Brasil, com grandes nomes da MPB

A segunda edição do Festival Clássicos do Brasil acontece nos dias 18, 19 e 20 de outubro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e promete celebrar a MPB com os grandes nomes já anunciados. No line-up, há nomes como Nando Reis, Samuel Rosa, Titãs e Alcione.

Clássicos do Brasil

Sexta (18)

Nando Reis

Samuel Rosa

Maria Gadú

Julia Mestre

Sábado (19)

Titãs

Ira!

Ana Canãs (Especial Cazuza)

Biquíni Cavadão

Domingo (20)

Alcione

Diogo Nogueira

Simone

Tacy canta Cássia Eller



Onde: Marina da Glória, Rio de Janeiro

Informações: https://classicosdobrasilfestival.com.br/



