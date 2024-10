Chico: 'Graças a Deus entra e sai ano e o elenco de reality continua burro'

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram estratégia dos peões agora que Sacha voltou de sua segunda roça de A Fazenda 16 (Record). Luana fez chorou muito e fez um discurso aos gritos que não fez muito sentido.

"Não fez o menor sentido", avalia Chico Barney. "Foi um jeito de tirar a atenção do Sacha, foi um estresse pós-traumático com a saída do Cauê que fez ela falar tudo que estava pensando ao longo do dia ou foi mais um acerto do Carelli?"

Bárbara diz que não tem como não se divertir com esses 'acertos do Carelli', que seleciona peões sem noção e que entregam grandes cenas. "Acho que foi uma forma de ela colocar para fora o que estava sentindo, ela queria dizer que odeia todo mundo, inclusive o público que fez o Sacha voltar."

Eles avaliam o discurso feito pelos peões para interpretar as respostas do público nas roças. "O Sacha voltou de duas roças e a Larissa foi eliminada. O que eles estão na cabeça que ele fez com a Larissa que o público em algum momento vai tentar dar o troco?"

Esse trem já partiu. É uma questão que ninguém viu, a única coisa que eles viram foi a Larissa toda triste no programa do Faro. Todo o resto é ficção especulativa.

A comentarista lembra que justamente pelos peões não terem visto tudo o que aconteceu entre o affair de Sacha e Larissa, que a reação de Yuri a surpreendeu. O bombeiro da Eliana disse que "como não havia visto tudo" se manteve apoiando Sacha. "Eu falei 'nossa, o bombeiro foi o mais sensato nisso tudo'. Isso que é assistir A Fazenda, a gente vive se surpreendendo, é mágico."

Chico lembra que a postura de Yuri se repete em vários elencos de reality show, como Sara que se manteve apoiando Lucas Penteado no BBB20, Isabelle e Matheus que continuam ao lado de Davi no BBB24. "Esse é o protocolo de quem se dá bem, normalmente, quando todo mundo se dá bem, se você não viu algo terrível, você tem dúvidas e se coloca em neutralidade."

Mas que bom que entra ano, sai ano, e todo mundo continua burro para caramba em reality show. Que jamais evoluam!

