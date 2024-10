Chico: Elenco de A Fazenda 16 é o mais burro da história da TV brasileira

Fora da Fazenda 16 (Record), Cauê Fantin pode ter dado algumas pistas para os peões sobre como Sacha Bali é visto pelo público.

Na Hora do Faro, o eliminado atribuiu a Sacha a plaquinha de "honesto". "Pode se tornar um recado, dentro de um contexto de jogo, de que o cara não está errado e está fazendo um bom jogo", afirma Dieguinho. "Mas será que eles vão captar esse recado?"

Chico Barney diz ficar curioso para saber como as plaquinhas irão repercutir dentro da sede da Fazenda.

A gente precisa lembrar que esse é o elenco mais burro da história da TV brasileira. Então não sei se isso será compreendido Chico Barney

Peões não sabem recalcular a rota

Dieguinho afirma que o elenco sabe perceber os problemas e até discuti-los, a fim de chegar a uma solução. "Mas depois amassam essa solução e jogam na privada", diz. "Eles não conseguem encontrar caminhos e saídas para recalcular a rota".

Para o comentarista, Sacha se destaca justamente por conseguir se reinventar no reality. "De líder, ele passou para o cara que o grupo expulsou (?) e já voltou mais confiante. Está sabendo trabalhar o personagem que colocaram na mão dele, que é o vitimista".

Assista à íntegra do Central Splash:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 1243 votos 0,16% Albert Bressan 0,24% Babi Muniz 4,02% Camila Moura 0,48% Fernanda Campos 2,90% Fernando Presto 3,70% Flor Fernandez 4,10% Flora Cruz 5,79% Gui Vieira 0,16% Gilsão 11,50% Gizelly Bicalho 0,16% Juninho Bill 4,02% Júlia Simoura 4,26% Luana Targino 9,09% Sacha Bali 0,24% Sidney Sampaio 18,10% Suelen Gervásio 4,75% Vanessa Carvalho 14,56% Yuri Bonotto 1,53% Zaac 10,22% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1243 votos

