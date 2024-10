Cauê Fantin é o terceiro eliminado do reality 'A Fazenda'

A noite de quinta-feira, 10, no reality A Fazenda, foi marcada pela terceira roça. O eliminado da vez foi Cauê Fantin, com 6,79% dos votos para permanência do público. Na berlinda também estavam Sacha Bali e MC Zaac.

Zé Love também esteve na reta para a eliminação, mas ganhou a Prova do Fazendeiro, que lhe concede a saída da roça, além da liderança semanal do programa. Disputaram com ele apenas Zaac e Cauê, já que Sacha foi vetado de participar por Cauê.

O peão justificou sua escolha ao sair do programa: "É questão de estratégia. A minha não deu certo". Segundo Cauê, a eliminação de Larissa do programa também foi decisiva nos embates contra Sacha. A ex-peoa respondeu aos "haters" após sua saída do programa. Veja mais aqui.

A volta de Sacha para a sede surpreendeu os roceiros, já que o peão esteve presente em discussões com outros participantes.

A última foi motivada pela saída de Larissa Tomásia: Sacha foi acusado por Gizelly Bicalho de não ter entregue a imunidade à Larissa, mesmo sabendo que ela seria um alvo na eliminação.

Sacha alfinetou os peões da sede, ao voltar da eliminação: "Está aí a resposta que vocês queriam. Ninguém bate palma, né? Obrigado".

A noite não acabou por aí. A volta de Sacha, assim como a saída de Cauê, geraram mais embates. Luana se revoltou com a briga pelo leite condensado, e disse que não ficará mais calada: "Vamos parar de hipocrisia".

A "briga do leite condensado" foi resolvida na terça-feira, 9, após a formação da roça e a confirmação da saída de Raquel Brito da Fazenda. Os participantes receberam oito latas de leite condensado, que foram escondidas por alguns participantes.

Após a saída de Raquel, os peões que arrumaram seus pertences pessoais encontraram as latas, em meio ao seu baú de roupas. A discussão foi resolvida com uma brincadeira de Gizelly: "Até na hora de sair ela apronta", disse.