Camila teme cancelamento e reflete jogo de grupo: 'Será que são as pautas?'

Na noite de quinta-feira (10), o grupão perdeu mais um de seus membros com a saída de Cauê Fantin na 3ª roça de A Fazenda (Record). A eliminação abalou Camila, que repensou seu jogo no reality rural.

O que aconteceu

Com a volta de Sacha, Camila desabafou com Gui sobre ser uma planta no jogo: "Se as pessoas tão achando que eu vou gritar ou cuspir nos outros, eu não vou fazer isso. Se acharem que eu sou uma planta, que me tirem. Eu não vou deixar de ser quem eu sou e maltratar os outros. Meu Deus, o que eu não tô vendo?"

Ela chora e diz temer sair do programa cancelada. "Sendo você, você não vai sair daqui queimada", tranquilizou o ator.

"A gente só tá levando porrada", respondeu a influencer. "Não sei se tô sendo racional demais, ou burra demais. A gente tá f*****. Vai um sair segurando a mão do outro de escadinha."

Mais tarde, a peoa conversou com Yuri na área externa. "Como que isso tá sendo passado lá fora? E se tá sendo passado lá fora? Como que o cara [Zé Love] grita com um monte de mulher, destrata um monte de gente. Não é tudo pelo jogo. Para mim não é, mas não sei se quem tá lá fora é tudo pelo game."

Yuri faz algumas acusações sobre o ex-jogador: " Tu não sendo um cara preconceituoso, racista, machista, nojento e que demonstre isso o tempo inteiro, é tudo pelo game."

Então Camila questiona se o erro de seus aliados não levantar "pautas" a todo momento. "Acho que é nisso que a gente tá se f******. Será que a audiência gosta dessas pautas? O nosso grupo levanta todas elas."

Yuri diz que não gosta de se intrometer quando a pauta não é dele. "Eu sei que não é, mas quando a gente fala 'o cara é machista, é agressivo', indiretamente, estamos levantando um pauta que talvez seja o que as pessoas não querem ver. Ninguém quer chegar em casa cansado do trabalho e debater feminismo e machismo, por mais que seja importante."

