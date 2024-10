Como Galinha Pintadinha ajudou neto de Rita Lee a entender fama da avó

Arthur, de 6 anos, achou estranho ver uma foto da avó Rita Lee estampada no prédio do MIS (Museu da Imagem e do Som), que promoveu uma exposição para homenagear a obra e vida da cantora entre 2021 e 2022. O questionamento do menino levou sua mãe a pensar em um jeito criativo para explicar ao filho a fama da artista.

Apresentadora do podcast 'É Nóia Minha?' e ex-nora de Rita Lee, Camila Fremder comparou a fama da cantora a um dos personagens infantis mais conhecidos pelas crianças atualmente: a Galinha Pintadinha.

"Ele perguntou 'por que tem a foto da minha vó num prédio?'. Eu disse: 'porque a vovó é famosa'", contou ela, em participação no "Acessíveis", videocast de Titi Muller e Marimoon, no Canal UOL na terça (8).

Ele me perguntou 'o que é ser famoso?'. E eu disse: 'sabe a Galinha Pintadinha? Seus amigos todos não a conhecem? A vovó é tipo a Galinha Pintadinha'. Camila Fremder

"O melhor é que ele quis saber 'mas a Galinha Pintadinha conhece a vovó?'", riu Camila.

Exposição do filho na internet preocupa: 'Fiquei paranoica'

Publicar fotos dos filhos na internet é um dilema para muitos pais, especialmente quando eles são figuras públicas. Assim que o filho de Camila nasceu, por exemplo, a ex-nora de Rita Lee não achava ruim expor o bebê para seus milhares de seguidores. Hoje, porém, é mais difícil encontrar registros de Arthur, de 6 anos, nas redes sociais da influencer.

A resposta de seu filho em uma atividade escolar foi um dos motivos que levou a escritora a diminuir os posts sobre ele. "Fiquei mais paranoica em relação a isso, porque, quando ele estava com uns 4 anos, eu fui em uma atividade da escola em que eles falavam o que o pai e a mãe fazem. E ele falou 'o meu pai é pintor', e o pai é [pintor] mesmo, 'e minha mãe conserta celular'. Aí eu entendi que estava ruim a coisa, que eu tinha que largar o telefone", disse Camila.

A apresentadora também contou que, a partir de uma certa idade, o próprio filho desenvolveu um "filtro" para as coisas que queria ou não que fossem compartilhadas com outras pessoas.

Dado um momento, ele entendeu que o meu trabalho era mostrado pra outras pessoas (...) E aí, ele começou a fazer o próprio filtro dele: 'ah, isso eu não quero que mostre', 'esse desenho eu não quero que tire foto'. Tem coisa que ele fala que quer mostrar mas, mesmo assim, eu não estou querendo mais mostrar muito. Camila Fremder

Titi Muller disse que também diminuiu a exposição de seu filho nas redes sociais. Ela contou que apagou várias publicações que envolviam a criança depois de consumir o conteúdo de Sheylli Caleffi, ativista dos direitos das crianças que mostra como fotos inocentes de bebês são usadas para pornografia infantil.

"Quando o Arthur nasceu, a gente não tinha esse conhecimento. (...) Fui lendo a respeito e vendo que não é tão de boa como eu achava", comentou Camila, acrescentando que, antes de aceitar uma campanha de publicidade que envolva a criança, tem o hábito de conversar com o ex-marido, o artista plástico Antonio Lee, filho caçula de Rita Lee. "A gente cria os limites juntos".

Desabafo sincerão viralizou

Camila Fremder também comentou o desabafo sincerão que ela publicou em suas redes sociais em julho deste ano. No vídeo, ela criticou, de forma bem-humorada, "anúncios" feitos por influenciadores digitais.

"Sabe quando a influenciadora fica brincando de adivinhação com a gente, mostrando a mala e dizendo 'para onde será que eu vou viajar?'. Eu não sei. Você vai me convidar? (...) Outro dia teve uma que ficou 'na terça-feira vou lançar um projeto, fiquem ligados'. Se quiser lançar na quarta, não tenho nada com isso. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Fica aquela coisa 'eu queria muito poder contar'. Mas a gente queria muito saber?", ela diz em um trecho do vídeo.

Camila contou que a ideia para gravar o desabafo veio de uma experiência pessoal: poucos dias antes de lançar um livro, ela tinha pensado em publicar alguns teasers em seu perfil, para dar "spoilers" ao público sobre o projeto — mas logo abandonou o plano.

"Aí eu parei e pensei 'será que as pessoas querem tanto saber?. [Disse para mim mesma] 'É um livro, gata, baixa a tua bola, tá tudo certo', e fiquei pensando por que todo mundo faz isso?", disse ela.

Toda vez que eu faço algum tipo de crítica dessa maneira, a primeira pessoa que eu tô apontando o dedo sou eu mesma, então eu me vejo numa situação onde eu estou me sentindo ridícula (...) Não achei que iam vestir a carapuça. Camila Fremder

'Nóia' do filho com pets: 'Fez uma barreira de almofadas pra ela'

Camila tem quatro gatos, dois cachorros e uma "formiga imaginária". A influencer contou que, um dia, viu seu filho andando pela casa com as mãos fechadas, em formato de "conchinha". Ao perguntar por que ele estava agindo assim, ouviu como resposta: "Estou segurando minha formiga".

Arthur disse que o inseto morava no vaso sanitário da casa e o ajudava a dormir quando ele se sentia sozinho à noite — a história deu origem ao livro "Quibe, a formiga corajosa", que Camila assina com o filho.

A escritora disse que Arthur é "muito perfeccionista" com o cuidado dos pets — o que, às vezes, ela considera até uma "noia".

"Eu incentivo ele a recolher o cocô dos animais e, várias vezes, vejo ele organizando os potinhos simetricamente. Eu fico 'iiih'", disse ela.

"A Mabel, cachorrinha que veio de canil clandestino, castrou, aí expliquei que ela estava de roupinha porque tinha operado e que tínhamos que tomar cuidado. Fui fazer outra coisa, cozinhar, sei lá, e, quando volto, vejo que ele criou uma barreira de cobertores ao redor dela".

'Acessíveis' no UOL

Toda terça, MariMoon e Titi Müller recebem convidados para um papo que vai de histórias de bastidores ao apocalipse climático, passando por tópicos como maternidade, redes sociais, relacionamento e cultura pop. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista ao episódio completo com Camila Fremder: