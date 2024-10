Albert compara peoa a Karol Conká: 'Não quero mais papo'

Albert e Zé Love analisaram o jogo de algumas peoas de A Fazenda 16 (Record) após a volta de Sacha da terceira roça do programa.

O que aconteceu

Albert criticou Suelen e a comparou a Karol Conká. "Eu não quero mais papo com essa Suelen. Pra mim ela é uma Karol Conká 2!"

Zé Love citou outras peoas. "Ah, agora acabou! Gizelly e Luana acabaram!"

Albert concordou. "Todas, todas tão perdidas."

Love analisou o cenário. "Mas a intenção era deixar eles se matarem."

Albert disse que eles podem usar isso. "Todas as mulheres estão perdidas. Tem que usar ele [Sacha], deixar eliminar elas..."

Love concordou. "Mas pra eliminar elas é o seguinte: nós temos que esquecer ele."

Albert seguiu o aliado. "É isso. Deixa a treta delas com ele. A gente ataca o soldado dele [Yuri] aqui."

