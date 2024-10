A Fazenda: Suelen detona Albert após briga: 'Vou colocar bem no c* dele'

Depois que Suelen e Albert discutiram na madrugada de sexta-feira (11) em A Fazenda 16, a peoa criticou o ex-Power Couple para as aliadas.

O que aconteceu

Suelen: "Por isso que nunca deitei para ninguém. Foi o que falei sobre ele [Albert]: abre o olho com esse cara. Ele só está com esse papinho de 'não sei o que'. Não me ganha, não."

Flora: "Na hora de botar no c*, ele vai botar bonitinho!"

Suelen: "Eu vou colocar bem no c* dele. Sabe a vara que ele gosta de mexer a comida? Vou pegar aquilo ali e enfiar no rabo dele até o talo."

Luana: "Quem, amiga?"

Suelen: "Albert. Sonso."

Luana: "Ele é sonso. É falso."

Flora: "Ele não serve pra nada. É surreal de gigante, sabe? Fico olhando as articulações e as coisas que fala."

Suelen: "Não sabe nem o que tá falando. Se enrola todo no proceder!"

