A Fazenda: Juninho e Zé Love discutem: 'Quer brigar dentro do grupo?'

Após a eliminação de Cauê de A Fazenda 16 (Record), os peões tiveram uma madrugada intensa com discussões até entre aliados.

O que aconteceu

Depois de protagonizar algumas discussões, os peões do grupo estavam todos reunidos no sofá, quando Zé Love diz que não queria conversar com Juninho. "Não quer por que? Você é assim, tem que ser do seu jeito", alfineta o cantor. "Tá tudo bem, quer brigar dentro do grupo?"

"Eu não estou brigando com você", diz Love. O ex-jogador argumenta que está incomodado de ser diversas vezes interrompido enquanto fala por Bill. "Você é mal educado. Eu não sou mal educado com você. Ele é prova, ela é prova, todo mundo é prova. Comentei isso com ele faz dias já, não é de hoje não."

"Ah não é mal educado...", dispara Juninho. "Por que você não falou comigo? Se você fez algo para mim, eu teria falado com você."

"Porque eu te respeito, é diferente. Eu não sou um cara que vou impor nada. Eu nunca falei para você 'vota aqui ou ali'. Não. Flor, eu não comentei isso aí? 'Toda hora que o Juninho explode, as vezes ele explode comigo e eu to só falando uma coisa'. Eu entendo, as vezes você tá com alguma coisa. Velho, eu não sou seu inimigo", se defende Zé.

"Agora eu não posso falar com o cara?", finaliza Juninho.

MAIS TRETA! Juninho e Zé Love trocam farpas. #AFazenda pic.twitter.com/KMBYuM0O2L -- Central Reality (@centralreality) October 11, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 254 votos Albert Bressan 1,18% Babi Muniz 1,18% Camila Moura Fernanda Campos 9,84% Fernando Presto 17,72% Flor Fernandez 0,39% Flora Cruz 0,39% Gui Vieira 0,39% Gilsão 9,84% Gizelly Bicalho Juninho Bill 2,76% Júlia Simoura 2,36% Luana Targino 14,57% Sacha Bali Sidney Sampaio 8,27% Suelen Gervásio 11,81% Vanessa Carvalho 9,84% Yuri Bonotto 1,57% Zaac 7,87% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 254 votos

